Ralliyi, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği düzenliyor

Hazırlıkları 2020'de başlayan ancak Covid-19 nedeniyle gerçekleşemeyen Saros Rallisine katılan yatlar denize açıldı.

6 Temmuz' da başlayan Ralli, 19 Temmuz da sona erecek.

Yelkenciler Ralliye başlamadan önce Çanakkale Şehitliğini ziyaret ettiler. Ralliye katılan tekneler, Kabatepe, Anafartalar, Ece Limanı, Güneyli Limanı, Bakla Koyu, Kocaçeşme, İbrice Limanı, Yayla BB, Enez BB, Kaleköy, Kuzu Limanı'na uğrayacak. Ralliye 20 yat katılacak.

Denizciler uğradıkları limanlarda tarihi ve turistik bölgeleri de ziyaret edecek.

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği "DADD", Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Türkmen, Ege Denizi'nin en tuzlu kesimini oluşturan bu körfez, amatör denizcilerimizin sık gittiği yerler arasında olmadığını, bu nedenle böyle bir ralli düzenleme kararı aldıklarını belirtti.

Kaynak: Bültenler