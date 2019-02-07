Rallici başkan adayının dikkat çeken seçim otobüsü

Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı'nın dikkat çeken seçim otobüsü

MUĞLA - AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın seçim otobüsü ilçede ilgi çekiyor. Dikkat çeken seçim otobüsün üzerinde Yazıcı'nın fotoğrafı ve seçim sloganı bulunuyor.

Bursaspor'u şampiyon yapan başkan merhum İbrahim Yazıcı'nın oğlu Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı Serkan Yazıcı, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı oldu. Dört kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu kazanan Serkan Yazıcı'nın adaylığı sonrasında mitinglerde kullanacağı seçim otobüsü ise gündeme oturdu. Otobüse ilginç görüntüsünden dolayı "Transformers" yakıştırması yapılırken reklamla giydirilen otobüsün üzerinde Yazıcı'nın fotoğrafı ve "Belediye İşi Gönül İşi" sloganı bulunuyor. Otobüsle ilgili sosyal medyada da birçok yorum yapılıyor.

Kaynak: İHA