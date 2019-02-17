Rallici Başkan Adayı Traktöre Bindi

Muğla'nın Marmaris ilçe belediye başkan adayı, eski Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı'nın traktöre binmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Rallisi şampiyonlukları bulunan ve Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, Orhaniye Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdürdü.

Sabah saatlerinde Marmaris Sabancı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kermesi eşi Gül Yazıcı ile birlikte ziyaret eden Serkan Yazıcı, stant sahipleriyle sohbet etti, alışveriş yaptı.

Kermes ziyaretinin ardından Orhaniye Mahallesi'nde bulunan bir marinayı ziyaret eden Yazıcı, işçilerle bir araya geldi. Projeleri hakkında bilgi veren Yazıcı, işçilerin sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi.

Yazıcı ve beraberindekiler, daha sonra Orhaniye Mahallesi sakinleriyle buluştu. Yazıcı, burada da toplanan kalabalığa projelerini anlattı.

Mahallelerin turizmden pay alacağını, gelirinin daha yükseleceğini belirten Yazıcı, "Göreve geldiğimizde bütün bu sorunlarınızı çözüme kavuşturacağız. Teknelerinizi yanaştıracak iskeleler, sahalar, çok amaçlı salonlar, temiz su ve altyapı sorunları gibi sorunlarınızı tek tek çözeceğiz. Size söz veriyorum seçimden sonrada birlikte olacağız" dedi.

Yazıcı, mahallelerine park yapılmasını isteyen çocuklara; "Beni tanıyın, ben Serkan abiniz, size park yapma sözü veriyorum" diye cevap verdi.

Traktör kullanan bir mahalle sakini ile karşılaşan Yazıcı, kendini tanıtıp traktör şoförü ile sohbet etti.

Yazıcı'nın traktörü kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Bir süre traktörü Orhaniye sokaklarında kullanan Yazıcı, esprili bir şekilde "Başkan dediğin araba da motosiklet de traktör de kullanır" diyerek mahalle sakinlerini gülümsetti.

Kaynak: AA