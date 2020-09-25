Ralli şampiyonasına, uluslararası yat yarışları da eklendi
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Ralli şampiyonasına, uluslararası yat yarışları da eklendi

25.09.2020 10:24 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:29
Ralli şampiyonasına, uluslararası yat yarışları da eklendi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası Formula 1 gibi organizasyonlara, yine dünyanın en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları da eklendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin takip ettiği Dünya Ralli Şampiyonası Formula 1 gibi organizasyonlara, yine dünyanın en prestijli yarışlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları da eklendi.

29 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları" ile dört gün boyunca İstanbul Boğazı, dünyanın dört bir yanından gelecek yelkenli yatların görsel şöleni ile renklenecek, Cumhuriyet Bayramı'nda 'Mavi Vatan' coşkusu yaşanacak. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde organize edilecek, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları", İstanbul'da 29 Ekim 2020 tarihinde başlayacak. Dört gün sürecek organizasyon toplam 3 etapta, 5 yarış şeklinde planlandı.

29 Ekim 2020 Perşembe günü yatlar İstanbul Boğazı'nda "Cumhuriyet Kupası" etabında yarışacak. 31 Ekim 2020 tarihinde ise Adalar parkurunda "Mavi Vatan Kupası" etabı gerçekleşecek. Organizasyonun son günü olan 1 Kasım 2020 Pazar günü ise Kalamış Koyu'nda "Barbaros Hayreddin Paşa Kupası" etabı ile etkinlik sona erecek. 3 etabın toplamında en iyi dereceyi elde eden ekip Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonluğu'nu kazanacak.

Pandemi süreci nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında bu yıl seyircisiz düzenlenecek olan organizasyon, sosyal medya ve iletişim teknolojileri sayesinde seyirci ile buluşacak. Organizasyonda Türk ekiplerinin yanı sıra, uluslararası birçok ekip de yarışacak. Dünya çapındaki en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alacak "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları"nın önümüzdeki yıllarda bünyesine Dünya ve Avrupa şampiyonalarını da ekleyerek daha fazla kitleye ulaşması ve büyüyerek yeni başarılara imza atması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, 2023'te gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıklarına da şimdiden başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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