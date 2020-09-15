Ralli Şampiyonası nedir? Ralli Şampiyonası ne zaman? Ralli Şampiyonası nerede? Ralli Şampiyonası hangi kanalda?
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Ralli Şampiyonası nedir? Ralli Şampiyonası ne zaman? Ralli Şampiyonası nerede? Ralli Şampiyonası hangi kanalda?

İki yılda bir yapılan 2020 Dünya Ralli Şampiyonası ne zaman? Dünya Ralli Şampiyonası nerede? Ralli Şampiyonası hangi kanalda? Ralli Şampiyonası yayınlanacak mı?

Ralli Şampiyonası nedir? Ralli Şampiyonası ne zaman? Ralli Şampiyonası nerede? Ralli Şampiyonası hangi kanalda?
15.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 12:17

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi merakla bekleniyor. 2020 Dünya Rali Şampiyonası ne zaman? Ralli Şampiyonası hangi kanalda?

RALLİ ŞAMPİYONASI NEDİR?

Tıpkı Grand Prix'lerin Formula 1 öncesi varlığı gibi, ralliler de 1900'lerin başına kadar gidiyor. Hatta pek çok kaynak, 1911 Monte Carlo Rallisi'ni bu anlamda ilk adım olarak görürler. Ardından motorsporlarının yaygınlığından ötürü yine Grand Prix yarışçılığı ile paralel olarak önce bir Avrupa Şampiyonası döneminden geçen ralli, 1973'te Dünya Ralli Şampiyonası resmi adını alıyor. 1977'den itibaren iki sezon pilotlar kupası verilirken, 1979 ile birlikte ilk kez sezonu zirvede noktalayan pilot bir FIA dünya şampiyonu unvanını alma şerefine erişiyor.

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI NEREDE VE NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Himayelerine alınan, 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5.yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla gerçekleşecek. Marmaris Rallisi 12 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak. Pilotlara Marmaris Yat Limanı'nda sembolik start verilecek. Ralliyi verecek kanal henüz bilinmiyor.

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