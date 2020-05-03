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Ralli eve sığdı

Ralli eve sığdı
03.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:08

TÜRKİYE Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Ege Rallisi'ni bahar aylarında 29 sezondur düzenleyip bu yıl koronavirüs engeline takılan Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK), yarış heyecanını evlere taşıdı.

TÜRKİYE Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Ege Rallisi'ni bahar aylarında 29 sezondur düzenleyip bu yıl koronavirüs engeline takılan Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK), yarış heyecanını evlere taşıdı. "Hayat eve sığar" sloganıyla 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenen online EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası heyecan dolu 6 güne tanıklık etti. Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden 146 katılımcı ile ülkenin en geniş katılımlı e-ralli şampiyonası olan organizasyonda aralarında 2 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Burak Çukurova, 1 kez FIA Balkan Ralli Şampiyonu olan co-pilot Burçin Korkmaz gibi ralliciler de yarıştı. E-rallide ilk gün İspanya etabı koşulurken, yarışmacılar 2. gün Avustralya, 3. gün Yeni Zellanda, 4. gün Arjantin, 5. gün Polonya ve son olarak 6. gün ABD ile 6 gün boyunca ralli heyecanını evlerinden yaşadılar. Genel klasmanda toplanan puanlar sonrasında E-rallinin birincisi 134 puan toplayan Eralp Kumartaşloğlu oldu. İkincilik unvanını Cem Batuhan Evcil, üçüncülüğü Kutay Ertuğrul elde etti.


Kaynak: DHA

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