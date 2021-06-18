Ralf Rangnick kimdir? Teknik Direktör Ralf Rangnick'in çalıştırdığı takımlar hangileri? Kaç yaşında, nereli?
Gündemde yer alan teknik direktörlerden birisi Ralf Rangnick oldu. Adı Galatasaray ile anılan Ralf Rangnick kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırmıştır merak edildi. İşte detaylar...
İsmi GS ile anılan Ralf Rangnick'in hayatı, biyografisi ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Teknik Direktör Ralf Rangnick kimdir, kaç yaşında, nereli, eskiden futbolcu muydu?
RALF RANGİCK KİMDİR?
Ralf Rangnick (d. 29 Haziran 1958), orta saha pozisyonunda görev yapmış Alman futbolcu ve teknik direktördür.
Ralf Rangnick doğum tarihi : 29 Haziran 1958
Ralf Rangnick kaç yaşında : 62 yaşında
Ralf Rangnick nereli : Almanya
Ralf Rangnick mesleği ne : Teknik direktör, Eski futbolcu
PROFESYONEL KARİYERİ
1976-1979 : VfB Stuttgart II
1979-1980 : Southwick
1980-1982 : VfR Heilbronn : 66 maçta 6 gol
1982-1983 : Ulm 1846 : 32 maçta 0 gol
1983-1985 : Viktoria Backnang
1987-1988 : TSV Lippoldsweiler
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
1983-1985 : Viktoria Backnang
1985-1987 : VfB Stuttgart II
1987-1988 : TSV Lippoldsweiler
1988-1990 : SC Korb
1995-1996 : Reutlingen 05
1997-1999 : Ulm 1846
1999-2001 : VfB Stuttgart
2001-2004 : Hannover 96
2004-2005 : Schalke 04
2006-2011 : 1899 Hoffenheim
2011 : Schalke 04
2015-2016 : RB Leipzig
2018-2019 : RB Leipzig
ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR
Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir seçilmeleri durumunda 62 yaşındaki Alman teknik direktör Ralf Rangnick'i göreve getireceklerini duyurmuştu. Özdemir'in vaadi büyük ses getirirken Alman gazetesi Bild ise çıkan haberleri yalanladı. Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı gönderide, "Ralf Rangnick hakkındaki söylentilere gelince: Galatasaray'ın antrenörü olmayacak" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da beş adaydan biri olan İbrahim Özdemir yaptığı açıklamada Alman teknik adam Ralf Rangnick'in ismini açıklamış, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.