Ralf Rangnick kimdir? Teknik Direktör Ralf Rangnick'in çalıştırdığı takımlar hangileri? Kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan teknik direktörlerden birisi Ralf Rangnick oldu. Adı Galatasaray ile anılan Ralf Rangnick kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırmıştır merak edildi. İşte detaylar...

İsmi GS ile anılan Ralf Rangnick'in hayatı, biyografisi ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Teknik Direktör Ralf Rangnick kimdir, kaç yaşında, nereli, eskiden futbolcu muydu?

RALF RANGİCK KİMDİR?

Ralf Rangnick (d. 29 Haziran 1958), orta saha pozisyonunda görev yapmış Alman futbolcu ve teknik direktördür.

Ralf Rangnick doğum tarihi : 29 Haziran 1958

Ralf Rangnick kaç yaşında : 62 yaşında

Ralf Rangnick nereli : Almanya

Ralf Rangnick mesleği ne : Teknik direktör, Eski futbolcu

PROFESYONEL KARİYERİ

1976-1979 : VfB Stuttgart II

1979-1980 : Southwick

1980-1982 : VfR Heilbronn : 66 maçta 6 gol

1982-1983 : Ulm 1846 : 32 maçta 0 gol

1983-1985 : Viktoria Backnang

1987-1988 : TSV Lippoldsweiler

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

1983-1985 : Viktoria Backnang

1985-1987 : VfB Stuttgart II

1987-1988 : TSV Lippoldsweiler

1988-1990 : SC Korb

1995-1996 : Reutlingen 05

1997-1999 : Ulm 1846

1999-2001 : VfB Stuttgart

2001-2004 : Hannover 96

2004-2005 : Schalke 04

2006-2011 : 1899 Hoffenheim

2011 : Schalke 04

2015-2016 : RB Leipzig

2018-2019 : RB Leipzig

ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Galatasaray başkan adaylarından İbrahim Özdemir seçilmeleri durumunda 62 yaşındaki Alman teknik direktör Ralf Rangnick'i göreve getireceklerini duyurmuştu. Özdemir'in vaadi büyük ses getirirken Alman gazetesi Bild ise çıkan haberleri yalanladı. Bild'in şef muhabiri Tobi Altschäffl, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı gönderide, "Ralf Rangnick hakkındaki söylentilere gelince: Galatasaray'ın antrenörü olmayacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da beş adaydan biri olan İbrahim Özdemir yaptığı açıklamada Alman teknik adam Ralf Rangnick'in ismini açıklamış, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı.