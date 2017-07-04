Rakka Kuşatma Altında

Musul'da neredeyse tümüyle yenilgiye uğrayan IŞİD'e karşı şimdi de Suriye'deki kalesi Rakka'da kuşatma başladı.



Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Pazar günü, Fırat'ı geçerek, güneyden Rakka'ya girmeye başladı. Rakka'nın 2014 yılında IŞİD'in kenti kontrol altına almasından bu yana koalisyon destekli yerel üçler kente ilk kez güneyden girmeye başladı.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi başkanı Rami Abdülrahman, "Suriye Demokratik Güçleri ilk kez Rakka'nın güneyinden giriş yaptılar ve El-Hal pazarını ele geçirdiler. Pazar tümüyle SDG'nin eline geçti. Ancak IŞİD karşı saldırı tehdidi savuruyor" dedi.



SDG, Rakka'daki opearsyonun son aşamasına hazırlanmak için bölgeye 1000 askerlik takviye güç gönderdi.



Koalisyon güçlerinin hava bombardımanı ile destek verdiği ve 6 Haziran'dan bu yana devam eden operasyonda, Suriye Demokratik Güçleri Rakka'yı ele geçirmek için son saldırıya hazırlanıyor.



Musul'un, ardından Rakka'nın da düşmesi bekleniyor ancak Rakka'nın düşmesi savaşın sonu anlamına gelmiyor.



Zira IŞİD'in aylardır Rakka'nın doğusuna Deyrizor'a doğru yığınak yaptığı belirtiliyor.



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Tags: altında Suriye kuşatma Rakka Gepost: 04 juli 2017