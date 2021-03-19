Rakka'da 3 yerleşim yerinin Suriyelilerin dönüşüne kapatıldığı iddiası yalanlandı
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Rakka'da 3 yerleşim yerinin Suriyelilerin dönüşüne kapatıldığı iddiası yalanlandı

19.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:22
Rakka'da 3 yerleşim yerinin Suriyelilerin dönüşüne kapatıldığı iddiası yalanlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Rakka'daki 3 yerleşim yerini Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin Rakka'daki 3 yerleşim yerini Suriyeli vatandaşların dönüşüne kapattığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bazı yabancı basın yayın organlarından 'Türk askerlerinin Suriye'nin Rakka bölgesindeki 3 yerleşim yerini vatandaşların dönüşüne kapattığı' iddiası yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Saida, Muallak ve Cebel'de sivil halkın dönüşlerine engel olunduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Söz konusu bölgelerin Barış Pınarı Harekatı öncesinde terör örgütü PKK/YPG üyelerince yoğunlukla kullanıldığını anımsatan yetkililer, buralarda teröristler tarafından kazılan çok sayıda tünel ve tuzaklanan mayın, el yapımı patlayıcıların olduğunu vurguladı.

TSK tarafından harekatın ardından bölgede kontrolün sağlandığı, yapılan araştırmalarda bölgede sivil yaşama ait izlerin olmadığını aktaran yetkililer, şunları söyledi: "Halihazırda Barış Pınarı Harekat alanı sınırları içerisinde yer alan Saida, Muallak ve Cebel yerleşim yerlerinde terör örgütlerince daha önceden yerleştirilmiş çok sayıda mayın ve EYP düzeneği bulunuyor.  Bu durum sivil halkın can ve mal güvenliği açısından büyük sorun oluşturmaktadır. Diğer bölgelerde olduğu gibi söz konusu bölgenin de unsurlarımız tarafından tamamen emniyetli hale getirilmesini müteakip sivil halkın zarar görmeden evlerine dönmeleri sağlanacaktır. Bu kapsamda söz konusu köylerin TSK tarafından yerleşime kapatılmasına ilişkin tüm iddialar asılsız ve dayanaktan yoksundur. TSK, Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve onurlu bir şekilde dönmeleri için gerekli tüm çabayı göstermiş ve göstermeye büyük kararlılıkla devam edecektir."Öte yandan yetkililer, bölgeye yönelik bombalamaların yanı sıra terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roket, füze saldırılarına, sızma çabaları ve tacizlere de dikkat çekerek bunların sona erdirilmesinin önemine vurgu yaptı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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