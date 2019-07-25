Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen ve İTÜ, İstanbulspor, Karesi, Finalspor gibi takımlarda başarılı bir performans sergileyen Umar Atın ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. İddialı oyuncu Atın, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada "Rakiplerimizin canını sıkacağız" dedi.

Bu yıl Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon yapılanmasını sürdürüyor. Yeşil beyazlı takım bu kapsamda Umar Atın ile 1 yıllığına sözleşme imzaladı. Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Nalbantlar da yer aldı. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen 25 yaşındaki Atın, imza töreni sonrasında yaptığı açıklamada takımın bu sezon rakiplerinin canını sıkacak gibi durduğunu söyledi.

Atın; "Fenerbahçe'nin alt yapısında başladım. Daha sonra Edirne, İTÜ, İstanbulspor, Karesi, Finalspor'dan sonra artık Manisa Büyükşehir Belediyespor'dayım. 3 senedir Manisa Büyükşehir Belediyespor'a rakiptim. Çok zorlu bir rakipti bizim için. Şuan bu takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Genç bir takımız biraz canını sıkacağız diğer takımların gibi gözüküyor. Rakiplerimize karşı ne kadar sorun çıkarırsak o kadar iyi bizim için" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler