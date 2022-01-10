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Rakiple çarpışan kalecinin kaburgası çatladı

Rakiple çarpışan kalecinin kaburgası çatladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A. Denizlispor ile Göztepe arasında oynanan ve konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona eren Gelişim Ligi maçının 72'nci dakikasında rakip oyuncu ile çarpışan kalecinin kaburgası çatladı.

DENİZLİ (İHA) - A. Denizlispor ile Göztepe arasında oynanan ve konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona eren Gelişim Ligi maçının 72'nci dakikasında rakip oyuncu ile çarpışan kalecinin kaburgası çatladı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde A. Denizlispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Gelişim Ligi Elit U17 ligi 10. hafta müsabakasının 72'nci dakikasında rakip oyuncu ile çarpışan kaleci Kaan Kanber yere yığıldı. Orta hakem Engin Altınay sağlık görevlisini sahaya davet ederek ilk müdahalenin yapılmasını istedi. Ancak genç kalecinin iç kanama durumu olması ihtimaline karşı stat yanında bulunan ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde genç kalecinin kaburgasında çatlak olduğu belirlendi. - DENİZLİ

Rakiple çarpışan kalecinin kaburgası çatladı

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