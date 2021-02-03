Rakip oyuncunun tedavisine koştu, ağlayan genç voleybolcuya moral verdi
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Rakip oyuncunun tedavisine koştu, ağlayan genç voleybolcuya moral verdi

03.02.2021 11:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:32
Rakip oyuncunun tedavisine koştu, ağlayan genç voleybolcuya moral verdi

Kuzeyboru Fizyoterapisti Eda Aslan, Sistem9 Yeşilyurt'un orta oyuncusu İlayda Uçak'a ilk müdahaleyi yaptı, gözyaşlarını sildiİlayda Uçak sezonu kapattıİstanbul DHA - Misli.

Kuzeyboru Fizyoterapisti Eda Aslan, Sistem9 Yeşilyurt'un orta oyuncusu İlayda Uçak'a ilk müdahaleyi yaptı, gözyaşlarını sildi

İlayda Uçak sezonu kapattı

İstanbul DHA - Misli.com Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru ile oynanan maçta sakatlık geçiren Sistem9 Yeşilyurt'un orta oyuncusu İlayda Uçak'ın yapılan kontrollerin ardından sol çapraz bağında kopma olduğu ve bu sezonu kapattığı belirtildi. Bu talihsiz olay pazar akşamı Burhan Felek Vestel Salonu'nda yaşandı. Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında Kuzeyboru'nun deplasmanda Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yendiği maçta İlayda Uçak sakatlık yaşadı. Durumu farkeden Kuzeyboru takımı Fizyoterapisti Eda Aslan hemen yardımına gitti. Acı çeken ve gözyaşları döken genç voleybolcuyu sakinleştiren ve moral veren Eda Aslan ilk müdahaleyi de yaparak yardımseverlik ve centilmenlik örneği gösterdi. Eda Aslan, DHA'ya yaptığı açıklamada; "Spor her zaman kardeşlik duyguları içinde oynanmalı. Kim olsa benim gibi yapardı. Bizim oyuncularımızdan birine olsa eminim ki rakiplerimiz de bize yardım edecektir, ilgi gösterecektir. Sol çapraz bağları kopan İlayda'ya çok üzüldük, daha güçlü bir şekilde aramıza döneceğine inanıyorum, buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" şeklinde konuştu. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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