"Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın karşılaşacakları Kopenhag maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin iyi ve kötü yönlerini bildiklerini belirterek, "Bir gol bize büyük avantaj getirecek, bu düşünceyle maça çıkacağız" dedi.

04.08.2020 21:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 21:45

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın karşılaşacakları Kopenhag maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin iyi ve kötü yönlerini bildiklerini belirterek, "Bir gol bize büyük avantaj getirecek, bu düşünceyle maça çıkacağız" dedi.

Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Teknik direktör Okan Buruk ve Senegalli golcü Demba Ba maçın oynanacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"YARIN ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Yarın zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini vurgulayan Buruk, "İlk maçta elde ettiğimiz 1-0'Iık üstünlük var. Kopenhag'ın takım oyununu ne kadar iyi oynadığını biliyoruz. İlk maçta ve ligdeki maçlarında 4-4-2 sistemini iyi oynayan ve takım halinde topun olduğu yerde savunma yapan bir takım. Rakibimizin iyi yönlerini ve kötü yönlerini biliyoruz. Rakibimizin pandemi dönemi sonrasında ligdeki maçları istedikleri gibi sonuçlanmadı. Bunun farkındayız ama oyun olarak çok büyük değişiklikleri olduğunu düşünmüyoruz. Tek sistem üzerinde en iyisini yapmaya çalışan bir takım. Yarın çok zor bir maç bizi bekliyor" diye konuştu.

"AZUBUİKE'NİN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR"

Takımdaki son durum hakkında da bilgi veren Okan Buruk, "Azubuike'nin sakatlığı devam ediyor. Buraya gelmedi. Bir de Robinho son maçtan sonra ülkesine gitmek için bizden izin istemişti, ona izin verdik. Onun dışında bütün takım buradayız" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR TESADÜf"

Bir basın mensubunun "20 yıl önce burada Galatasaray ile futbolcu olarak UEFA Kupası'nı kazandınız ve 20 yıl sonra teknik direktör olarak buradasınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna başarılı teknik adam, şu yanıtı verdi:

"Benim için çok güzel bir tesadüf, tam 20 yıl önce 17 Mayıs'ta UEFA Kupası'nı kaldırmıştım. Şimdi de Başakşehir'in başında yine burada bir Avrupa Ligi maçında teknik adam olarak sahaya çıkacağım. Son 8'e kalmak için güzel bir tesadüf, bu sahada hayatımın en değerli gecelerinden birini yaşadım. Tekrar teknik adam olarak sahaya adım atmak beni heyecanlandırıyor. İki takımın şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. İlk maçtan kazandığımız bir avantaj var. Bir gol bize büyük bir avantaj getirecek, bu düşünceyle sahaya çıkacağız. Maç sıfırdan başlıyor, iki takımın da şansı var, iki takımın da maçın ortağı diyebilirim. Bizim için kazanmak burada önemli ama dediğim gibi gol atarak başlarsak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Rakibimiz gibi kazanmak için oynayacağız, avantajı korumak için uğraşmayacağız."

"BU BİZİM VERDİĞİMİZ BİR KARAR DEĞİL"

Okan Buruk, Danimarkalı bir gazetecinin, "İlk maç seyircili oynandı ama bu maç seyircisiz oynanacak. Bu adil mi?" sorusunu ise, "Bunun adil olmadığını tabii ki söyleyebilirim. Biz seyircili oynadık, onlar seyircisiz oynuyor. Ama bu bizim verdiğimiz bir karar değil. Bu UEFA'nın verdiği bir karar ve hangi kararı verirlerse onu uygulamak zorundayız Bunun kime avantaj getireceğini maçtan önce söylemek çok zor. Kopenhag, bir önceki turda kendi sahasında berabere kaldı, deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etti" şeklinde yanıtladı.

DEMBA BA: "ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRim"

Senegalli yıldız Demba Ba ise tur için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Yarın için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. İlk maçta edindiğimiz ufak da olsa bir avantajımız var. Karşımızda organize bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de sezon başından bu yana en iyi oyunumuzu sahaya koymaya çalışıyoruz, yarın da böyle olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Seyircisiz maçın kendileri için küçük de olsa bir avantaj sağladığını da söyleyen Demba Ba, Robinho'nun takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak ise, "Robinho çok düzgün karakterli, çok büyük kaliteye sahip bir oyuncu. Kendisi erken takımdan ayrılmaya karar verdi. Biz futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz. Çünkü geniş ve kaliteli bir kadromuz var" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalare peş peşe geldi Güncel
Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalare peş peşe geldi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor Dünya
Beyrut Valisi patlamayı gözyaşları içinde anlattı: Hiroşima ve Nagazaki'ye benziyor
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Kovid-19 tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1083 yeni vaka tespit edildi
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut, savaş alanına döndü
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Osman Kavala Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Yeşim Salkım Orhan Gencebay
Spor Jose Sosa Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Lübnan Beyrut Deprem
Şu an buradasınız: "Rakibimizin iyi ve kötü yönlerini biliyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 21:46:39. #1.14#
title