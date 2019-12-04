Raketler Okullar Arası İl Birinciliği için sallanıyor

04.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:21

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Spor Faaliyetleri kapsamında 2019-2020 Sezonu Okullar Arası Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları başladı.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonunda yapılan müsabakalara 44 erkek - 14 bayan takımından toplamda 232 sporcu katılıyor. 4 - 6 Aralık 2019 tarihleri arasında devam edecek olan müsabakalarda takımlar il birinciliği için mücadele ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA