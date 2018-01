Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AK Parti iktidarları döneminde yeşil alan bırakılmadığı iddialarına rakamlarla cevap verdi. Şimşek, "Hani nerede çevreciler? Bakın işte buradalar, gerçek çevreci biziz" dedi. Gazinatep'te AK Parti 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sosyal medyada ve gazetelerde yer alan söylem ve iddiaların aksine AK Parti iktidarları ile yeşil alan ve orman alanların arttırıldığını söyledi. İstatistik bilgiler paylaşarak sözde çevrecilere sert çıkan Şimşek, "Bunlar etrafı yakıp yıktılar, yeşil alan kalmadı diyorlar ya, Türkiye'nin normal orman alanı 20,8 milyon hektarmış. Bazen sosyal medya ve gazeteleri okursanız sanırsanız hepsi bitmiş, yok olmuş. Halbuki biz 2016'da bunu 22,3 milyon hektara çıkarmışız, arttırmışız. Az değil. Gerçekten. Bu dönemde 4 milyar fidan ekmişiz. Tabiat park sayısını 17'den 223'e çıkartmışız. Hani nerede çevreciler? Bakın işte buradalar. Gerçek çevreci biziz. Biz orman alanlarını arttırmışız, tabiat park sayısını kat kat arttırmışız. Milli park sayısını arttırmışız" dedi.



"TÜRKİYE SANATTA DA, KÜLTÜRDE DE İLERLEDİ"



Şimşek, AK Parti iktidarları döneminde sanatta ve kültürde de ilerlendiğini söyleyerek, vizyona giren film, tiyatro, seyirci ve yayımlanan kitap ile kütüphane sayıları hakkında bilgi verdi. Şimşek, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da hızla ilerlediğini vurgulayarak, "Sanatta da, tiyatroda da AK Parti iktidarları döneminde Türkiye ilerlemiş. 2002 yılında Türkiye genelinde, 22 bin 529 film gösterime girmişken, 2016 yılında 53 bin 443'e çıkmış. Bakın 2002 yılında 15,4 milyon sinema seyircisi varken, 2016 yılında 55,3 milyona çıkmış. 113 tiyatromuz varmış 2002 yılında. Bugün 713 tiyatro var. Tiyatroya giden seyirci sayısı 2,9 milyondan 6 milyonun üzerine çıkmıştır. Sanatta da Türkiye AK Parti iktidarları ile büyük hamle içerisine girmiş. Kültürde de öyle. 32 bin kitap yayımlanıyormuş. En son rakam 2008, ondan öncesi yok. Bu gün 55 bin civarına çıkmış. 2002 yılında bin 475 kütüphanemiz varmış, niteliğini arttırmışız bin 690'a çıkartmışız. Kütüphanelerde bulunan kitap sayımızı, yaklaşık 19,7 milyondan 35 milyona çıkartmışız. AK Parti hükümetleri her alanda Türkiyemizin sınıf atlamasına vesile olmuş. Ekonomide de sanatta da, temel hak ve özgürlüklerde de, adalette de tüm alanlarda da Türkiye ilerliyor, gelişiyor" şeklinde konuştu.



"ÇALIŞANIN EKSİKLİKLERİ OLUR"



Başbakan Yardımcısı Şimşek, AK Parti iktidarlarının da eksiklikleri olduğunu söyleyerek, bunları da bu tür kongrelerle tamamlamaya çalıştıklarını kaydetti. Şimşek, "Eksiklerimiz kesinlikle var. Zaman zaman hata yapmıyor muyuz? Tabi hata da olabilir. İş yapan, çalışan eksikleri de olur. Bu kongreleri de muhasebe için yapıyoruz. Millete hesap veriyoruz, kendimizi nasıl geliştirebiliriz, buna bakıyoruz" ifadelerini kullandı.



"TÜRKİYE VİZYONUMUZ 2023'ÜN ÖTESİNE TAŞMIŞ"



Şimşek, AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı döneminde ülkenin başarıdan başarıya koştuğunu vurgulayarak, "Memleketin birçok çözülemez sorunu çözülmüştür. Bugün Türkiye İMF tahminlerine göre, geçen sene yaklaşık 2,1 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesiyle, milli geliriyle dünyada 13. en büyük ekonomi. Avrupa'da ise 5. büyük ekonomi. Eğer siz cari dolar kurunu dahil alsanız, Türkiye yaklaşık 850 milyar dolar civarında muhtemelen bu milli geliri ile dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Bizim hedeflerimiz büyük, Çok iddialıyız. Bizim Türkiye vizyonumuz 20023'ün de ötesine taşmış durumda. Yapacak çok şeyimiz var. O nedenle bizim daha çok çalışmamız lazım" şeklinde konuştu



ABD'NİN SIRRI



Şimşek, Gaziantep'in cazibe merkezi olduğunu belirterek, ABD'nin cazibe merkezi olmasında en önemli etkinin özellikle Ortadoğu'dan göç eden ikinci ve üçüncü nesil insanlar olduğunu söyledi. Şimşek, "Gaziantep'te en önemli sorun, konut sorunudur. Çünkü Gaziantep cazibe merkezidir. Bu Suriye meselelerinden önce de Gaziantep, Türkiye'nin dört bir köşesinden, ama özellikle Güneydoğu'dan nüfus çekiyordu. Bu güzel bir şey. Eskiden ABD de cazibe merkeziydi. ABD'nin başarısının arkasında ne var biliyor musunuz? Oradan, buradan gidenlerin girişimleri sayesinde. Bu insanların oluşturdukları katma değeri sayesinde ABD bu kadar yükselmiş. Bu gün Apple gibi önde gelen teknoloji şirketlerinin aslında Ortadoğu'dan dünyanın dört bir tarafından göç eden ikinci nesil, üçüncü nesil insanlar, göçmenler yapmış" diye konuştu.



"TÜRKİYE GELİŞMİŞ ÜLKELERLE ARAYI HIZLA KAPATIYOR"



Şimşek, Dünya Bankası istatistiklerine göre gelişmiş ülkelerin 30 yılda başardığını Türkiye'nin daha az sürede gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Mesela gelişmiş ülkeler 30 yılda bebek ölüm oranlarını binde 30'lar civarından tek haneye düşürmüşler. Türkiye bunu AK Parti iktidarlarında 10-12 yılda yapmışlar. Arayı kapatıyoruz. Arayı çok hızla kapatıyoruz. Eğer bu ülkede doğru politikalarla Cumhurbaşkanımız liderliğinde yapacağımız reformlarla 2019 sonrasında arayı daha hızlı kapatabiliriz" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin son 15 yılında başına gelmeyen felaket kalmadığını hatırlatan Şimşek, tüm olumsuzluklara rağmen ülkenin ekonomik olarak da hızla büyüdüğünü ifade etti. Şimşek, "Son 15 yıla bakın, başımıza gelmedik kalmadı. 2003'te başlıyorsunuz Irak'a müdahale var. Biz destek vermedik diye bu memlekette piyasalar altüst. 2004'te mahalli seçimler. 2005, 2006'da ne planlar yapılmış. 2007'de cumhurbaşkanı seçtirmeyiz diyorlar. Biz seçime gidiyoruz, millet arkamızda, seçim sistemini değiştiriyoruz, referandum yapıyoruz. Anayasayı değiştirmek istiyoruz, yapamazsınız diyorlar kapatma davası açıyorlar. Bunları hatırlıyorlar. Kapatma davasını aşıyoruz. Küresel kriz bütün dünyayı yakıp kavuruyor. 2009 yerel seçimlerinden sonra Türkiye hızla toparlanıyor, anayasayı değiştirdik, 2010'da FETÖ yargıyı ele geçirdi. 2011'de seçim, 2012'de net kriz, 2013'te gezi provokasyonu, 17-25 Aralık darbe girişimi, 2015'te ikişer seçim, terör, DEAŞ, FETÖ bölücü terör örgütü. Düşünsenize enerjimiz nereye gidiyor. 2016'da hain darbe girişimi. 2017'de Allah'a şükürler olsun biz sistemi değiştirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile referandum. Bunlar olurken Ortadoğu'da kaos, 3,5 milyon mülteci, terör, Avrupa'da borç krizi, bizim ihracatı etkiliyor. Bütün bunlar olurken, Türkiye'de eğitimde onu, sağlıkta bunu başarmış. Alt yapıya 360 milyar TL'den fazla para yatırmış. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 26 bin 37 kilometreye çıkarmış. Düşünsenize 80 yılda 6 bin 100, siz geliyorsunuz 26 binin üzerine çıkarıyorsunuz. Türkiye şu anda yüksek hızlı tren inşasını yapan 10 ülkeden bir tanesi. Yaklaşık bin 213 kilometreyi tamamladık. 3 bin 160 kilometrelik yüksek hızlı tren inşasına devam ediyoruz. Osmanlı döneminde, Atatürk döneminde demiryollarına yatırım yapılmış, şimdi de AK Parti döneminde yapılıyor. Bütün bu zorluklar, kumpaslar, tehditler, olumsuz koşullara rağmen, hizmet seferberliğinde Türkiye'yi ayağa kaldırmışız. Devamını istiyor muyuz, istiyorsak daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.



"BÜYÜME REEL"



Şimşek, Türkiye'nin büyümesinin reel olmadığı yönündeki eleştiriler hakkında ise "Büyümenin reel olmaması, insanların zenginleşmemesi diye bir şey mümkün müdür? Diyorlar ki, 'Bu işi borçla yapıyorsunuz, vatandaşı borçlandırdınız, devleti borçlandırdınız, bu borç sayesinde bunları başarıyorsunuz ve bu sürdürülebilir değildir' diyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim, gelişmekte olan ülkelerde hane halkı, devlet, şirket ve finans hepsinin borcunun milli gelire oranı yüzde 225. Gelişmekte olan ülkeler bizim gibi ülkeler. Bütün borçlar, hane halkı, devlet, şirketler, finans yüzde 144 dolayısıyla aslında devletin borcunu da azaltmışız. Devletin borcu yüzde 70'in üzerindeymiş, bugün yüzde 30'un altında gelişmekte olan ülkelerin ortalaması ise yüzde 47. Dünya ortalaması ise yani dünyada devletin borcunun milli gelire oranı ise yüzde 87. Büyüme reeldir ve Türkiye gerçekten bunu başarmıştır. Onun için biz başarılı olmak için doğruları yapmaya devam edeceğiz. Biz sahada insanımıza yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, vizyonumuzu ortaya koyacağız, bununla başaracağız. Bizim vizyonumuz Türkiye'de temel hak ve özgürlükleri ve demokrasinin standartları ile birlikte kalkınmayı at başı götüreceğiz" diye konuştu



( Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş/İHA)