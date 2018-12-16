Rakamlar Sevindirdi

Bodrum Tanıtma Vakfı'nın derlediği 2017-2018 yılı Ocak-Kasım dönemi istatistik verilerine göre 2017 yılına oranla 2018 yılı Kasım sonu itibari ile Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline gelen ziyaretçi sayısında 297.811 kişi %61.61 oranında artış oldu. En çok ziyaret edenlerde ise İngilizler yine ilk sırada.

Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından yapılan değerlendirmede; 2017 yılı Ocak-Ekim ayı sonu itibarıyla Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline gelen ziyaretçi sayısı 483.415 kişi olurken, 2018 yılı aynı döneminde bu sayı 781.226 kişiye ulaştı. Buna göre 2017 yılına oranla 2018 yılı Ekim sonu itibarıyla Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline gelen ziyaretçi sayısında 297.811 kişilik %61.61 oranında artış yaşandı.

2017 yılı Ocak- Ekim ayı sonu itibarıyla denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısı ise 291.096 olurken, 2018 yılının aynı döneminde denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısı 332.016 kişiye ulaştı. Buna göre 2017 yılına oranla 2018 yılı Ekim sonu itibarıyla denizyolu ile Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısında 40.920 kişilik, %14,06 oranında artış meydana geldi.

Bodrum yarımadasını en çok ziyaret eden ülkeler sıralaması ise yine değişmedi. İlk sıradaki İngiltere'yi Rusya, Polonya, Almanya, Hollanda ve Ukrayna takip etti. 2018 yılı Ocak – Ekim döneminde 177.873 İngiliz, 97.537 Rus, 86.403 Polonyalı, 80.852 Alman, 58.310 Hollandalı ve 48.363 Ukraynalı turist Bodrum'u ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, neredeyse 16 yıldır Bodrum Tanıtma Vakfının Başkanı olarak Bodrum'a gönül veren turizmcilerle birlikte Bodrum'u dünya markası yapmak için büyük uğraş verdiklerini ifade ederek, "Amacımız hep Bodrum'un yıldızına bir yıldız daha katmak. Bunun için de her yıl dünyanın dört yanında düzenlenen önemli turizm fuarlarında Bodrum standı ile yerimizi alıyoruz. 24 saat yaşayan şehir olan Bodrum'un otantik dokusunu, özgün yaşam kültürünü, tarihi - kültürel değerlerini, doğal güzelliklerini ve dünya zinciri marka otel ve tesislerini en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların meyvesini de her geçen gün almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Dünya turizmindeki gelişmelere baktığımızda, Bodrum'un yükselen bir değer olarak dünya markası çizgisinde ilerlediğine şahit oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük havacılık grubu Lufthansa Grubu üyesi Lufthansa Alman Havayolları, 14 Nisan 2019 itibariyle Frankfurt-Bodrum direkt uçuşlarına başlayacağını açıkladı. Sun Express ise Mart ayından itibaren haftada 3 gün Duesseldorf'tan Bodrum'a seferler düzenleyeceğini duyurdu. Bodrum'a başlatılan direkt uçuş sayısında Arap ülkeleri de dahil olmak üzere önemli ölçüde artış meydana geldi. Bodrum'un dünya turizm pastasından yeterli payı alabilmesi için mücadelemizi var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA