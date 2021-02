Raisa Vanessa'dan kısa film tadında defile

Her sezon yaptıkları dünya standartlarındaki şovlarla takip edenlere başka bir moda macerası yaşatan Raisa ve Vanessa Sason, "Bu sezon sadece bir runway değil, aslında kısa film tadında olması anlatmak istediğimiz kadının hikayesini ve moodumuzu tam olarak izleyiciye hissettirdi diye düşünüyoruz. Her defilemizde büyük bir heyecan yaşıyoruz ve izleyenlerin de bu heyecanı bizimle paylaşması bizi çok mutlu ediyor. Bu projede Raisa Vanessa kadınını başka bir dünyanın beklediğini söyleyebiliriz" diyor.

KOLEKSİYON 123 PARÇADAN OLUŞUYOR

"Her sezonda her parçamız üzerine detayları tek tek düşünerek ilerliyoruz. Bu sezonun Raisa Vanessa kadınının zamansız özenli ve dengeli bir şıklık içinde görünmesine özen gösterdik" diyen tasarım ikilisi, 78 look ve 123 parçadan oluşan dev bir koleksiyon yaratmış. Feminen formların geçmişin çizgileriyle buluştuğu koleksiyonda bildiğimiz renklerin bilmediğimiz uyumu öne çıkıyor. Birkaç dönemin kadınını tek bir koleksiyonda anlatan Raisa Vanessa, seçtiği mekanla da kusursuz bir tezadın, haz veren bir ironinin mükemmel sunumunu gözler önüne seriyor.

Aksesuarların tasarımları bir üst boyuta taşıdığı bu koleksiyon tüm look'larıyla, formları keskinleştiren bir zamana meydan okuyan feminen kıvrımların keskin köşelere yumuşak karışımını betimliyor. Günün her saati kullanabilecek tasarımlarla da koleksiyonun aynı zamanda çok yönlü olduğu gözlemleniyor.

