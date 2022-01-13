Raindance Film Festivali ile Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nden iş birliği!

İZMİR (Bültenler) - Raindance Film Festivali, Sinema Sanatları ve Bilimi Akademisi (ABD), İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi ve İngiliz Bağımsız Film Ödülleri tarafından resmi olarak tanınmaktadır. Raindance'in seçilmiş kısa filmleri, Oscar ve BAFTA değerlendirmelerine girmeye hak kazanıyor.

Bu iş birliği sayesinde bu yıl 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde Ulusal Kategori'nin en iyi beş filminin yönetmenleri filmlerini Raindance Bağımsız Film Festivali'ne göndermeleri için ücretsiz başvurmaya hak kazanacaklar.

Ekibin Yaş Ortalaması 25!

5 yıldır İzmir'de düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin kurucu direktörü Gülten Taranç, 25 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç festival ekibi olduklarını ve Avrupa ile daha birçok film festivaliyle iş birliklerinin ve ortaklıklarının devam edeceğini kaydetti. Avrupa'nın bir diğer köklü festivali olan ECU Avrupa Bağımsız Filmler Festivali ile ortak olan 5.Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, bu yıl Üsküp'te 13. Kez düzenlenecek olan Women's Rights Night ile de işbirliği yapacağını da duyurdu.

59 ülkeden 240 filmin başvuruda bulunduğu 5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin finalist filmleri ve gösterim seçkileri 16 Ocak 2022'de festivalin web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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