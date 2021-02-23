Rainbow Six Siege operatörleri Savaş Bileti'nde farklı bir şekilde açılacak

Geçtiğimiz haftalarda 70 milyon oyuncu sayısına ulaşan Rainbow Six Siege'de yeni alanların erişime açılmasıyla oyun daha çok zevkli bir hale geliyor. Operatörlere gelecek güncelleme ile Savaş Bileti'nde bir değişiklik göreceğiz. Ayrıntıları haberimizde...

Ubisoft, Rainbow Six Siege oyuncular için oyunu daha oynanabilir kılıyor ve bunun yanı sıra oyun alanı kilidini erişime açıyor. Bu yeni güncelleme yakın zamandak oyunseverler ile buluşacak ve Crimson Heist sezonuyla startı verecek. 10 dolara Savaş Bileti'nin premium hakkını sahip olan oyunseverler ise yeni Arjantin'li operatör Flores'in kilidini açmaya hak kazanacaklar.

RAINBOW SIX SIEGE OPERATÖR FLORES GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan Operation Crimson Heist fragmanında karşılaşılan Flores, yeni sezonla beraber oyuna giriş yapmış olacak.

Ücretsiz olarak Savaş Bileti iki haftalığına kullanılmasının ardından Flores, 25.000 Renown veya 600 R6 Kredisi (5 dolar) karşılığında alınabilir konuma gelecek.

Silah itemlerini pek umursamıyorsanız ve bir kaç hafta beklerim diyorsanız, Flores'in kilidini her zamanki gibi Renown ile açabilirsiniz.

Yayınlanır yayınlanmaz yeni kullanıcıya erişmek isteyen oyunseverler için yıllık hazırlanan detay ise 40 dolar açıklanmış bulunmakta.

Yakın zamanda tam açılımı yapılan Rainbow Six Siege: Crimson Heist operasyonu, erişime açılmadan önce test sunucularına hazır hale gelecek.

2014'teki iyi bir yayının ardından bu yana denk Ubisoft'un en çok ilgi gören oyunlarından biri konumuna gelen Rainbow Six Siege, yakın zamanda dün genelinde 70 milyon oyuncuyu geçmiş bulunmakta.