Rainbow Six: Siege Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek
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Rainbow Six: Siege Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

Ubisoft sıradaki Bedava Hafta Sonu duyurusunu gerçekleştirdi. Birçok oyununu hafta sonu oynanmaya açan oyun şirketi, bugün yaptığı açıklama ile Rainbow Six: Siege hafta sonu ücretsiz dedi.

Rainbow Six: Siege Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek
10.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:53

Ubisoft sıradaki Bedava Hafta Sonu duyurusunu gerçekleştirdi. Birçok oyununu hafta sonu oynanmaya açan oyun şirketi, bugün yaptığı açıklama ile Rainbow Six: Siege hafta sonu ücretsiz dedi.

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmiş olan Rainbow Six: Siege, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu. AnvilNext 2.0 motoru ile geliştirilen oyunda, bir bombayı etkisiz hale getirmek veya bir odadaki nesnenin kontrolünü almak gibi modları tercihinize göre saldırı veya savunma tarafında bulunarak oynayabiliyorsunuz.

Rainbow Six: Siege herhangi bir ana senaryo barındırmıyor ama Situations adı verilen çevrimdışı görevler bulunuyor. Derinliği olmayan hikaye anlatımları olan bu görevlerde, dünyanın güvenliğini tehdit eden ve White Masks adı verilen bir terörist grup ile çatışmaları için acemileri eğitiyorsunuz.

American Hostage Rescue Team, SAS, GSG-9, Spetsnaz ve GIGN gibi birçok farklı terörist karşıtı birim bulunuyor. Oyunun çıkışından sonraki sezonlarda yeni içeriklerin yanı sıra farklı farklı operatörler de oyuna dahil olmuşlardı.

Ücretsiz Rainbow Six: Siege Fırsatını Kaçırmayın

Bu hafta sonunuzu evde geçirecekseniz, 11 Haziran 2020 Perşembe günü TSİ 16: 00 - 15 Haziran 2020 Pazartesi günü TSİ 23: 00 arasında bu oyunu PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ücretsiz olarak indirip oynayabileceksiniz. Şu anda ön-yükleme yapabilirsiniz. PC kullanıcısıysanız Uplay aracılığıyla, Xbox One kullanıcısıysanız Games with Gold kısmından ve PlayStation 4 kullanıcısıysanız da PlayStation mağazasına gidip Ücretsiz Demoyu Dene'ye tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

Eğer oyundan memnun kalır ve tam sürüme geçiş yapmak isterseniz, bu süreçte devam edecek indirimli satışardan faydanabileceksiniz. Kaydettiğiniz ilerleme de eksiksiz olarak tam sürüme aktarılacak. Bununla birlikte Tom Clancy's The Division 2 sahibi olup da Bedava Hafta Sonu programına katılırsanız, ajanınız için beş parçadan oluşan Thermite kıyafetini açabileceksiniz.

Önümüzdeki hafta sonu #Rainbow6Siege'yi ücretsiz oynayın!

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Oyunu Xbox One, PS4 ve PC üzerinden ön yükleme yapın ve arkadaşlarınızla bir araya gelin. pic.twitter.com/8C3b0xYTZD

— Ubisoft Türkiye (@UbisoftTR) June 9, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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