Rainbow Six Quarantine sistem gereksinimleri sızdırıldı!
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Rainbow Six Quarantine sistem gereksinimleri sızdırıldı!

22.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:34
Rainbow Six Quarantine sistem gereksinimleri sızdırıldı!

Rainbow Six Quarantine'in önerilen ve minimum olmak üzere iki farklı sistem gereksinimi sızdırıldı.

Rainbow Six Quarantine için Tom Clancy's çalışmalara devam ederken, oyunun kapalı test sürümündeki sistem gereksinimleri gereksinimleri sızdırıldı. Oyunun sızdırılmış olan sistem gereksinimleri göz önüne alındığında önerilen ve minimum olmak üzere iki farklı konfigürasyon bulunuyor.

Bu oyunu 30 FPS kare hızında ve 1080P çözünürlükte oynamak adına minimum 8 GB ram gerekmektedir. Core i5-4460 veya Ryzen 3 1200 işlemcilerinden oluşan sisteme minimum GeForce GTX 960 veya Radeon R9 290X ekran kartları bulunmalıdır.

Bunlara ek olarak Quarantine oyununu yüksek ayarlarda ve 60 FPS oynamak isteyenler, 16 GB sistem belleği bulundurmak zorundadır. Core i7-4790K ve Ryzen 5 1500X işlemcileri için ekran kartı ise, GeForce GTX 1660 Ti ve RX 580 modelleri tercih edilmiştir.

Rainbow Six Quarantine Sistem Gereksinimleri

İşlemci Sistemi: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 10

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB ya da AMD Radeon R9 290X

Kaynak: Playerbros

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