Rainbow Six oyuncusu Arif "Next1" Keskin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Rainbow Six oyuncusu Arif "Next1" Keskin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Rainbow Six oyuncusu Arif 'Next1' Keskin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Playerbros - Haberler | Gamegar

Arif "Next1" Keskin'in hayatını kaybettiği haberi üzüntü ile karşılandı.

Chaos Esports Club tarafından 23 Mayıs tarihinde paylaşılan bir gönderi ile haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url='e cevap veren pek çok taraftar ve oyuncu üzüntülerini dile getirdi.

Covid-19'a yakalandığı sırada takım arama sürecinde olan oyuncu, Twitter hesabı üzerinden hastalığı ile sık sık durum güncellemesi de yapıyordu. 13 Nisan günü attığı Tweet'te Next1 herkese dikkatli olması konusunda bir uyarı yapıp, nefes almadığından, sürekli öksürdüğünden, üşüdüğünden ve hiç gücünün olmadığından bahsetmişti.

Oyuncu 15 Nisan'da attığı Tweet'te ise "Tüm bu güzel sözler için teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Sağlık durumumu gerçekten iyi izliyorlar." demişti.

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Kaynak: Playerbros

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