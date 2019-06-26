Raikoke Volkan Patlamasının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Çekilen Enfes Fotoğrafı

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar, Raikoke volkanı patlamasını uzaydan görüntüledi. Uzaydan çekilen fotoğraflar, nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Görselde, Rusya'nın Kamchatka Yarımadası'nın üzerinde bulunan volkanın patlamasının ardından yükselen kül bulutu rahatlıkla görülebiliyor. Beyaz bulutlarla çevrili olan patlamadan çıkan küller, uydu verilerine göre yaklaşık 13 ila 16 km yüksekliğe ulaştı.

Volkanik patlamalar sırasında oluşan gaz bulutları, stratosfere çıkacak uzunluklara erişebiliyor.

Daha önce 1924 ve 1778 yılında patlayan Raikoke, zirvesi 550 metre olan ve üzerinde yerleşim bulunmayan bir volkan adası. Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan ada, dünyanın en çok deprem ve volkan patlaması yaşayan konumunda yer alıyor.