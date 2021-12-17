Rai tayfununun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 12'ye yükseldi - Haberler
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Rai tayfununun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 12'ye yükseldi

Rai tayfununun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 12'ye yükseldi
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Filipinler'in orta kesimini vuran Rai tayfununun neden olduğu sellerde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler'in orta kesimini vuran Rai tayfununun neden olduğu sellerde ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, bir otel ve bir havaalanı da dahil birçok binaya zarar veren su taşkınları nedeniyle can kaybının 12'ye yükseldiğini aktardı.

Sel nedeniyle bazı bölge sakinlerinin çatılarda mahsur kaldığı kaydedildi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden olmuştu.

Yetkililer, tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktarmıştı.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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