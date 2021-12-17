Rai tayfununun vurduğu Filipinler'de bir aylık bebek leğenle kurtarıldı - Haberler
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Rai tayfununun vurduğu Filipinler'de bir aylık bebek leğenle kurtarıldı

Rai tayfununun vurduğu Filipinler'de bir aylık bebek leğenle kurtarıldı
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Rai tayfununun can kayıplarına yol açtığı Filipinler'de, 1 aylık bir bebeğin arama kurtarma ekipleri tarafından leğenin içinde kurtarıldığı bildirildi.

Rai tayfununun can kayıplarına yol açtığı Filipinler'de, 1 aylık bir bebeğin arama kurtarma ekipleri tarafından leğenin içinde kurtarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Cagayan de Oro şehrinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 aylık bebek mahsur kaldı.

Filipinler Sahil Güvenlik görevlileri, bebeği leğenin içinde yüzdürerek güvenli bölgeye taşıdı.

Selde en az 3 kişi öldü

Yetkililer, Rai tayfununun neden olduğu selde en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden oldu.

Yetkililer ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktardı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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