Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 19'a yükseldi

Filipinler'in orta kesimini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimlerinde etkili olan tayfunun birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep olduğu belirtildi.

Polis, tayfunun neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini belirtirken, can kayıplarına ilişkin detay paylaşmadı.

Tayfunun ilk vurduğu bölgelerden biri olan Dinagat Adaları'nın Valisi Arlene Bag-ao, 180 bin kişinin yaşadığı Ada'nın "yerle bir olduğunu" söyledi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden olmuştu.

Yetkililer ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktarmıştı.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet