Raı'nin Kadın ve Erkeklere Özel Kanal Teklifi Tepki Çekti: "Cinsiyet Ayrımcılığını Pekiştiriyor"

İtalyan devlet televizyonu RAI'nin yeniden yapılanma stratejisi kapsamında kadın ve erkekler için ayrı kanal açma planı tepki topladı. RAI bu önerinin ayrımcılık yapma amacı taşımadığını belirtiyor, ancak eleştirilerde kamu yayıncılığı yapmakla yükümlü bir kanal için bu teklifin kabul edilemez olduğu vurgulanıyor.

Tartışmalar kurumun popüler filmleri arka arkaya yayınladığı RAI movie ve RAI premium kanallarının birleştirilerek erkek seyirciyi hedef alan bir kanala dönüştürülmesi ve benzer bir şekilde kadın seyirciler için hazırlanmış program ve filmler yayınlayan başka bir kanalın kurulması fikri üzerine gelişti. Bu teklifin yüksek reklam geliri getiren ancak az seyirci toplayan film kanallarının daha etkin hale getirilmesi üzerine sunulduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle