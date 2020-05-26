Rahvan atlar koşu bandında yarışa hazırlanıyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde rahvan at yetiştiricileri ve yarışçıları, sokağa çıkma yasağında atlarının formunu koşu bantlarında koruyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde rahvan at yetiştiricileri ve yarışçıları, sokağa çıkma yasağında atlarının formunu koşu bantlarında koruyor.

İlçede rahvan at yetiştirici ve yarışçısı olan Nuri Arslan, Korona virüs (Covid-19) nedeniye sokağa çıkma kısıtlamasında atlarını besihanesine yaptırdığı özel koşu bandında yarışlara hazırlamaya çalıştıklarını belirtti. Her gün düzenli olarak atların bakım ve antrenmanlarını yaparak rahvan at yarışlarına hazırladıklarını ifade eden Arslan, "Ramazan bayramı nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı atlarımızı dışarı çıkarmadan özel olarak yaptığımız koşu bandında antrenmanlarını devam ettirerek yarışlara hazırlamaya çalışıyoruz. Burada 4-5 tane atımız var bunları hepsini günlük belirli süreler ile yarışlara hazırlıyoruz. Tabi bu yıl yarışlar olur ise yarışlara katılacağız. Olmazsa seneye katılmak için düzenli eğitimlere devam edeceğiz. Yaz, kış sürekli bu eğitimlere devam ediyoruz. Atlarımızın formda olması gerekli. Kısıtlama olmadığı günler günlük binilimleri yapılıyor. Kısıtlama olduğu zamanda böyle yürüyüşler ile atlarımızın formunu korumaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'de rahvan at yarışlarında bir çok derece yaptıklarını belirten Arslan, "Rahvan at yarışlarında bölge ve Türkiye'de birçok 1.'lik ve 2.'liklerimiz var. Canlı hayvan olduğu için mecburen formlarını korumaya özen gösteriyoruz. Sürekli eğitimlerini ve yemeklerini belirli saatlerde vermeye çalışıyoruz. Aldığımız özel izinle çiftliğimize gelerek bu şekilde atlarımızı çalıştırarak yarışlara en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA