Rahvan At Yarışları Nefes Kesecek

Nilüfer Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen rahvan at yarışları bu sene de nefes kesecek.



Nilüfer'de bu hafta sonu rahvan at yarışı heyecanı yaşanacak. Geleneksel ata sporlarını yaşatmak maksadıyla birçok projenin altına imza atan Nilüfer Belediyesi, bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilecek olan "Kayapa Rahvan At Yarışları"na hazırlanıyor. 9 Temmuz Pazar günü Kayapa Futbol Sahası'nda yapılacak olan yarışlarda, Aydın, Trabzon, Ankara, Erzurum, Şanlıurfa gibi Türkiye'nin dört bir yanından 200 rahvan at, 9'u resmi 2'si gösteri kategorisi olmak üzere toplam 11 ayrı kategoride mücadele edecek. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez Kayapa Rahvan At Yarışları'nda düzenlenen ve örnek olan kadınlar özel kategorisi bu yıl da yapılacak. Toplam 20 kadın jokey, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele edecek. Federasyon kurallarının geçerli olacağı rahvan at yarışlarında, dereceye girenler ödüllendirilecek.



Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kurum olarak düzenlediğimiz Çalı Yağlı Güreşleri, Rahvan At Yarışları'nın yanı sıra geleneksel Türk okçuluğu alanında da çalışmalar yürütüyoruz. Daha önce Kayapa ve Akçalar mahallelerimizde bir yılda iki ayrı yarış düzenliyorduk. Bu yıldan itibaren yarışları tek organizasyonda birleştirdik. Bu yıl Kayapa'da yarışları, gelecek yıl da Akçalar Mahallemizde yapmayı planlıyoruz" dedi.



Nilüfer Belediyesi ve Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü iş birliğiyle geçen yıl Kayapa'da gerçekleştirilen rahvan at yarışlarında, Türkiye'de ilk kez kadınlara özel kategori oluşturduklarını kaydeden Başkan Bozbey, Bursalıları bu yarışları izlemeye davet etti.



Yarışlara seyirci olarak katılmak isteyenler için Nilüfer Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. 9 Temmuz Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Bursaray Küçük Sanayi İstasyonu ve FSM'de bulunan Nilüfer Kent Konseyi önünden otobüs kaldırılacak. - BURSA