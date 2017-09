Bu yıl 5'incisi düzenlenen Rahvan At Yarışları ve 3. Doğu Anadolu Şampiyonası gerçekleştirildi.



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ardahan Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği şampiyona, merkeze bağlı Sulakyurt Köyü mevkisindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda yapıldı.



Üçlü tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde yapılan yarışmayı, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve çok sayıda vatandaş izledi.



Burada konuşan Belediye Başkanı Köksoy, ata sporu olan rahvan at yarışlarını yaşatmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.



Düzenledikleri yarışmaya ilişkin çok talep aldıklarını ve bu nedenle organizasyonu geleneksel hale getirdiklerini belirten Köksoy, şunları kaydetti:



"Rahvan at, Ardahan'ın geleneğinde yüz yıllardır devam eden bir spordur. Önemli bir potansiyel değerdir. Bu spor ata sporumuzdur. Aynı zamanda bu kadim coğrafyanın, Orta Doğu'nun, Anadolu'nun, Kafkasya'nın çok önemli bir spor dalıdır. Ardahan Belediyesi olarak bu değerli sporumuzu yaşatmayı kendimize görev bildik."



Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ardahan Temsilcisi Murat Arabul da yarışmanın güzel bir ortamda ve spor centilmenliğine yakışacak şekilde geçmesini temenni etti.



Çok sayıda seyircinin heyecanla izlediği yarışlara katılan biniciler, belirlenen kurallar çerçevesinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.



Şampiyonanın sonunda üçlü ay kategorisinde ipi göğüsleyen isim Veysi Baykal olurken, dörtlü tay yarışında Bekir Özsert birinci oldu. Küçük-orta ve büyük-orta kategorilerinin birincilik ödülünü Yener Koçulu kazandı. Başaltı yarışının kazanan ismi İsa İleri ve baş kategorisindeki yarışmanın lideri ise İlker Tutar oldu.