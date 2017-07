Rahşan Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na Destek Mesajı

Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, CHP'nin, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara'dan başlattığı yürüyüşe ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı gönderdi.



CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Ecevit, mesajında, durumu müsait olmadığı için yürüyüşe katılamadığını bildirdi.



Rahşan Ecevit, "İsterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz pazar gününden sonra da manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin.

Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.