Rahşan Ecevit'ten Kılıçdaroğlu'na 'Adalet Yürüyüşü' Mesajı

Eski Başbakan, CHP ve DSP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin kurucularından Rahşan Ecevit, CHP Genel Başkanı'na Adalet Yürüyüşü nedeniyle bir mesaj yolladı.

Rahşan Ecevit'in mesajı şöyle:

"Sayın Kılıçdaroğlu ve ona eşlik edenlere,

Adalet Yürüyüşüne durumum müsait olmadığı için katılamadım. Ancak isterim ki bu anlamlı yürüyüşünüz Pazar gününden sonra da, manen de olsa her zaman ve her konuda devam etsin.

Başarılar dileğiyle sevgilerimi sunarım."