Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİKocatepe Camii'nde düzenlenen törenin ardından Rahşan Ecevit'in cenazesi Devlet Mezarlığı'na getirildi.

19.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:02
Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Camii'nde düzenlenen törenin ardından 'in cenazesi 'na getirildi. Burada cenaze aracından alınan Ecevit'in cenazesi defnedileceği alana taşındı. Buradaki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Rahşan Ecevit'in cenazesi, daha sonra, 14 yıl önce hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Cenazeye katılanlar Ecevit çifti için dua etti.


Kaynak: DHA
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