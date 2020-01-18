Rahşan Ecevit'in vefatı

Rahşan Ecevit'in vefatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.

18.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:28
Rahşan Ecevit'in vefatı

Cumhurbaşkanı , merhum Başbakanlardan 'in eşi 'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi yaparak taziyelerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA
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