Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal
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Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal

Rahşan Ecevit'in ölümü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın açıklamaları ANKARA - Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti.

18.01.2020 00:19 | Son Güncelleme: 18.01.2020 00:22
Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal

'in ölümü

Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü

DSP Genel Başkanı Önder 'ın açıklamaları ANKARA - Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 97 yaşında hayatını kaybetti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Aksakal, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Rahşan Ecevit'in ölümü - DSP Genel Başkanı Aksakal
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