Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesini olanak sağlayan teklif kabul edildi

27.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:24

ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Başkanlığı'nda, Rahşan Ecevit'in ölümün ardından AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ortak teklifi ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'Devlet Mezarlığı Kanununda' değişiklik öngören düzenlemeyi görüşmek üzere toplandı.

Teklife imza atan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, insanların hayattayken eşleriyle mezarlarını hazırladıklarını ve yan yana gömülmeyi sonradan gelen nesillerden istediğini söyleyerek, "Halkın geleneğinde ahlakında ve vicdanında karşılığı olan bir hususun muallak bırakılması uygun düşmeyeceği için beş parti grubu olarak eksikliği gidermek için bu kanun teklifini verdik. Sayın Rahşan Ecevit hanımefendinin vefatı uyarıcı etki yapmıştır. Rahmetli Rahşan Ecevit ve rahmetli Ecevit'in faaliyetleri her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insanların vicdanında karşılık bulmuştur" dedi.CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da, Türkiye'nin Elazığ'da yaşanan depremin ardından tek yürek olduğuna vurgu yaparak, birlik içindeki duruşun Rahşan Ecevit'in defni konusunda da sergilendiğini dile getirdi.MAKAM SAHİBİNDEN ÖNCE ÖLEN EŞ DE DEFNEDİLEBİLECEKYapılan müzakerelerin ardından tüm partilerin ortak imzasıyla hazırlanan önergeyle teklifte değişiklik yapılarak, eşlerin makam sahibinden önce ölmesi halinde de Devlet Mezarlığı'na gömülmesinin önü açıldı.TEKLİF KABUL EDİLDİGörüşmelerin ardından, teklif tüm partilerin oyları ile kabul edildi. Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun ek birinci maddesine; "Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilir" fıkrası eklendi.

Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi. Teklif yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Kaynak: DHA