Rahşan Ecevit hayatını kaybetti -4 (HASTANEDEN AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)
ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
17.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:46
ESKİ Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit (97), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) bir süredir tedavi gören eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA