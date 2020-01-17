Rahşan Ecevit hayatını kaybetti (2)

17.01.2020 23:51 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:51

AKSAKAL: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal eski başbakanlardan merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in ölümü nedeniyle yazılı açıklama yayımladı. Aksakal açıklamasında, "Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA