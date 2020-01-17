Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti
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Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) kurucusu Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.

17.01.2020 23:02 | Son Güncelleme: 17.01.2020 23:36
Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti

Eski Başbakan 'in eşi ve Demokratik Sol Parti'nin () kurucusu , 97 yaşında hayatını kaybetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı.

Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 21.10'da yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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