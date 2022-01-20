Rahmi Uygun kimdir, yakalandı mı? Rahmi Uygun suç kaydı var mı? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, tutuklandı mı? Ömür Erez kimdir?

Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez, sağlık merkezinde Rahmi Uygun isimli şahıs tarafından başından vurularak öldürüldü. Kahreden olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da ilk açıklama geldi. Bakan Koca, "Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi. Peki, Rahmi Uygun kimdir, yakalandı mı? Rahmi Uygun suç kaydı var mı? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, tutuklandı mı?

Rahmi Uygun kimdir, yakalandı mı? İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen olay, büyük üzüntü yarattı. Topselvi Mahallesi'ndeki Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun (39) isimli şahıs tarafından başından vuruldu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, hemşire Ömür Erez'e ilk müdahale, sağlık merkezinde yapıldı. Rahmi Uygun kimdir, yakalandı mı? Rahmi Uygun suç kaydı var mı? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, tutuklandı mı? Rahmi Uygun ismi Twitter'da gündeme geldi. Bunun ardından vatandaşlar, Rahmi Uygun kimdir, yakalandı mı? Rahmi Uygun suç kaydı var mı? Ömür Erez katili Rahmi Uygun kimdir, tutuklandı mı? merak etti. İşte detaylar...

RAHMİ UYGUN KİMDİR, YAKALANDI MI?

İstanbul'un Kartal ilçesinde meydana gelen olay, büyük üzüntü yarattı. Topselvi Mahallesi'ndeki Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun (39) isimli şahıs tarafından başından vuruldu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, hemşire Ömür Erez'e ilk müdahale, sağlık merkezinde yapıldı.

Ömür hemşireyi öldüren şahıs, çok geçmeden yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.'ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rahmi Uygun'un daha önceden birçok suçtan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Rahmi Uygun

RAHMİ UYGUN SUÇ KAYDI VAR MI?

Diğer yandan İstanbul Valiliği, Kartal'daki aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun'un suç kaydını da açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında "Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik" suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir" denildi.

"GENÇ BİR KADINA KIYMANIN CEZASINI ÇEKECEK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ömür hemşirenin öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Kartal'da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" dedi.

ÖMÜR EREZ KİMDİR?

Ömür Erez 33 yaşında, İstanbul'daki Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapıyordu.

Ömür Erez

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