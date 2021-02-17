Rahmi Özkan kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?
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Rahmi Özkan kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

17.02.2021 12:44 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:48
Rahmi Özkan kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

Müge Anlı'nın programında avukat olarak yer alan başarılı avukat Rahmi Özkan, sık sık merak edilen konular arasında yer almaktadır. Müge Anlı avukatı olarak tanınan Rahmi Özkan, programda babacan tavırları ve zaman zaman sert yorumlarıyla dikkat çekmektedir. Peki, Rahmi Özkan kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?

Müge Anlı'nın programında avukat olarak yer alan başarılı avukat Rahmi Özkan, sık sık merak edilen konular arasında yer almaktadır.Müge Anlı avukatı olarak tanınan Rahmi Özkan, programda babacan tavırları ve zaman zaman sert yorumlarıyla dikkat çekmektedir. Peki, Rahmi Özkan kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

RAHMİ ÖZKAN KİMDİR?

Hüseyin Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra, lise eğitimi için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'ne gitti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi.

Fakültedeyken talebe derneklerinde gösterdiği sosyal çalışmalar nedeniyle üniversitelerin üst teşekkülü olan Rahmi Özkan, Milli Türk Talebe Birliği genel kuruluna hukuk fakültesi delegesi olarak iştirak etti, önce Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı'na, daha sonra da Milli Türk Talebe Birliği İstanbul İcra Konseyi Başkanlığı'na 1961 yılında seçildi ve bu görevini 1963 yılına kadar devam ettirdi.

1963- 1965 arasında askerlik görevini yedek subay olarak yaptı. 1966 yılında hukuk fakültesinde derslerine dönerek 1969 Şubatında mezun olmuştur. 1970 yılında yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başladı.

Yıllar önce Haluk Bilginer ve Cem Kurtoğlu'nun sunduğu 'Sıcağı Sıcağı'na programına konuk olarak katılan Rahmi Özkan, Serap Ezgü'nün programında danışman olarak görev yaptı.Müge Anlı'nın televizyonda sunduğu "Tatlı-Sert" isimli bir programının avukatlığını üstleniyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:48:51. #1.15#
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