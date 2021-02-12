Rahmi Öklü kimdir? Prof. Dr. Rahmi Öklü biyografisi!

Mayo Clinic'in Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan, Minimal İnvazif Terapötik Laboratuvarı'nın direktörü ve kurucusu Prof. Dr. Rahmi Öklü liderliğindeki ekip, kanserli dokuyu yok eden yeni bir iyonik sıvı (sıvı tuz) formülasyonu geliştirdi. Peki, Rahmi Öklü kimdir? İşte, Prof. Dr. Rahmi Öklü biyografisi!

RAHMİ ÖKLÜ KİMDİR?

Departmanı: Radyoloji

Yer: Phoenix, Arizona

Tedavi alanları

• Kanser

• Derin ven trombozu

• Pelvik tıkanıklık sendromu

• Periferik arter hastalığı

• Varisli damar

• Vasküler malformasyon

• Damar yetersizliği

İLGİ ALANLARI

• Periferik damar hastalığı

• Varisli damarlar, venöz yetmezlik, derin ven trombozu, IVC trombozu, trombektomi, pelvik tıkanıklık sendromu ve May-Thurner sendromu gibi venöz hastalıklar

• Vasküler malformasyon

• Kanser (kemoembolizasyon, biyopsi, radyoembolizasyon, hafif embolizasyon, perkütan ablasyon)

• Miyom tedavisi için uterus arter embolizasyonu

• Bariatrik embolizasyon

• Prostat embolizasyonu

• Araştırma: Biyomühendislik, tıbbi cihazlar, 3D biyo-baskı, doku mühendisliği

Dr. Öklü, ABD Mayo Clinic Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Profesörü, Başkanı ve Minimal İnvaziv Terapötikler Laboratuvarı Direktörü. Northwestern Üniversitesi tıp fakültesini bitirdi, Yale Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ve Cambridge Üniversitesi'nden biyokimya doktora derecesi aldı. Cerrahi ve radyoloji eğitimini Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi'nde tamamladı. Vasküler ve girişimsel radyoloji dalında Massachusetts Genel Hastanesi Harvard Tıp Fakültesi'nde çalıştı. Tıbbi cihazlar geliştirmek için hastadan ilham alan mühendisliğe odaklanan çalışmaları ile tanınıyor.

RAHMİ ÖKLÜ BAŞARILARI

ABD'de dünyaca ünlü sağlık kurumu Mayo Clinic'te görev yapan Prof. Dr. Rahmi Köklü, kanserli dokuyu yok eden yeni bir sıvı geliştirdi. "Sadece ultrason ve iğneye ihtiyaç var" diyen Prof. Köklü'nün geliştirdiği yöntemde ilaç doğrudan tümöre ulaşıp yok ediyor. Uzun süre bölgede kalan ilaç fazla doz gereksinimi yaratmıyor.

Mayo Clinic'in Klinik Vasküler ve Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Uzmanı olan, Minimal İnvazif Terapötik Laboratuvarı'nın direktörü ve kurucusu Prof. Dr. Rahmi Öklü liderliğindeki ekip, kanserli dokuyu yok eden yeni bir iyonik sıvı (sıvı tuz) formülasyonu geliştirdi.

Büyük yankı uyandıran çalışmasını Hürriyet gazetesine anlatan Prof. Dr. Rahmi Öklü, kanser tedavisinde en büyük sorunun ilacı tümöre ulaştırmak olduğunu hatırlattı. Öklü, geleneksel yöntemlerde, tümöre ulaşmasını ve içinde kalmasını sağlamak için yüksek doz ilaç verildiğini ancak bunların genellikle hızla akıp gittiğini ve hastada yan etkilere neden olduğunu belirtti.

Geliştirdikleri yöntemin özellikle nakil bekleyen karaciğer kanseri hastaları için de umut olduğunu belirten Prof. Dr. Rahmi Öklü, şöyle devam etti:

"Mevcut tedavi, kanser hücrelerini yok etmek ve hastaları bir nakil kriterleri dahilinde tutmak için tümörün ısıtılmasını veya soğutulmasını veya radyoaktif partiküllerin tümörün arterlerine infüze edilmesini içeren ablasyonu içerir. Bir mikrodalga ablasyonu yapabilir ve temelde tümörü yakabilirsiniz, ancak tümör kalbe veya diğer önemli yapılara yakınsa bu genellikle bir seçenek değildir. Ve bazen radyoaktif infüzyon için tümörün kan kaynağını bulmak zordur. Bizim yöntemimiz bu hastalar için bir umut olabilir."

Çalışma tıp dergisi "Science Translational Medicine" dergisinin kapağından duyuruldu.

RAHMİ ÖKLÜ BİYOGRAFİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ