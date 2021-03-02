Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı
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Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı

02.03.2021 16:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:02
Rahmi M. Koç Müzesi yeniden açıldı

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeniden fiziki ortamda 1 Mart itibarıyla kapılarını açtı.

Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, yeniden fiziki ortamda 1 Mart itibarıyla kapılarını açtı.

Müzeden yapılan açıklamada, "Ziyaretçilerine, güvenli bir ortamda tarihin efsaneleri arasında gezinme fırsatı sunan müzede, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri uygulanıyor." denildi.

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle kapalı olduğu dönemde Google Street View ile gezilen müzede, çevrim içi eğitim çalışmaları da devam etti. Ayrıca sosyal medya hesaplarında paylaşılan güncel içeriklerle kültür ve sanat tutkunlarıyla etkileşimini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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