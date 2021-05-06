Rahmi M. Koç Müzesi, tam kapanma döneminde sanal turla gezilebiliyor

Zengin koleksiyonuyla geçmişten bugüne endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi, kısıtlamalar nedeniyle müzeyi fiziki ziyaret edemeyenlere evlerinden ulaşıyor.

Zengin koleksiyonuyla geçmişten bugüne endüstri, ulaşım ve iletişim tarihine ışık tutan Rahmi M. Koç Müzesi, kısıtlamalar nedeniyle müzeyi fiziki ziyaret edemeyenlere evlerinden ulaşıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Rahmi M. Koç Müzesi, tam kapanma döneminde de zengin koleksiyonunu sanal tur ile kültür-sanat tutkunlarına sunuyor. Müzenin endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinin efsanelerinden oluşan 14 binin üzerindeki objeden oluşan koleksiyonu Google Street View ile 360 derece gezilebiliyor.

Evden 360 derece müze keyfi yaşatan uygulamayla müzenin açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik alanında nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, uçaklar, klasik otomobiller ve çok daha fazlası ziyaretçileri bekliyor.

Çocuklar hem öğreniyor hem keşfediyor

Müzenin çevrim içi öğrenme programları da mayıs ayında devam ediyor. 5-11 yaş grubu çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırlanan atölyelerde Güneş Saati'nin nasıl çalıştığından buharlı ilk otomobillerin tasarımlarına, su altının büyülü dünyasından zeytinyağı üretimine kadar farklı objeler yakından inceleniyor.

Her cumartesi düzenlenen ve yaklaşık 60 dakika süren atölyelerde çocuklar ilk olarak sanal tur ile müzeyi keşfediyor, ardından haftanın objesini inceliyor ve dijital bir oyunla eğlencenin tadına varıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi'ni keşfetmek isteyenler için bir diğer alternatif ise Sanal Müze uygulaması. App Store ve Google Play üzerinden cep telefonu ve tabletlere indirilebilen Sanal Müze de kullanıcılarına bir gezi olanağı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref