Rahmi M. Koç Müzesi'nin çocuk atölyeleri temmuzda devam ediyor
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Rahmi M. Koç Müzesi'nin çocuk atölyeleri temmuzda devam ediyor

Rahmi M. Koç Müzesi'nin çocuk atölyeleri temmuzda devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi'nin çocuklar için öğrenme programları temmuz ayında hem yüz yüze hem de çevrim içi gerçekleşiyor.

Çocuklar yaz tatilinde hem öğreniyor hem eğleniyor

6-14 yaş grubu çocukları bilim ve sanatla buluşturan atölyeler, müze koleksiyonundaki birbirinden farklı objeleri inceleme olanağı sunarken bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi destekliyor

Endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinin efsanelerinden oluşan 14 binin üzerindeki obje ile geçmişi bugünde yaşatan Rahmi M. Koç Müzesi, çocukların bilgiyi deneyimleyerek keşfetmesine katkı sunmayı sürdürüyor. Müzenin çocukların hedef ve davranışlarına uygun olarak hazırladığı öğrenme programları temmuz ayında yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleşiyor.

Çocuklara, müze koleksiyonundaki birbirinden farklı objeleri inceleme olanağı sunan atölyeler, eğitmenler eşliğindeki etkinliklerle de eğitici ve eğlenceli bir deneyime dönüşüyor. Kontenjanla sınırlı, 45-60 dakika sürecek atölyelere katılım için muzeegitimi@rmk-museum.org.tr adresi üzerinden rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Çevrim içi atölyeler, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

'Sinema Atölyesi'nde çocuklar "3-2-1 Motor" diyerek modern sinematografinin öncüsü sayılan zoetropu inceliyor. Zoetropun aralıklarından bakıldığında, içerisindeki silindirin üzerinde dönen resimler hareket ediyor izlenimini veriyor. 'Astronomi Atölyesi'nde gök küreyi yakından inceleyen çocukların hayal gücünün gelişmesi, bilime olan meraklarının canlı kalması amaçlanıyor.

'Sanat Atölyesi'nde "Bu nasıl bisiklet?" sorusuna 1870'lerin başında İngiltere'de James Starley tarafından geliştirilen Penny Farthing ile cevap veriliyor. İlk bisikletlerin pedalları ön tekerleğe sabitlenmiş olduğundan hızı artırmanın tek yolu ön tekerleği büyütmekti. Starley de bu fikirden yola çıkarak bu ilginç bisikleti tasarlamıştı.

Kaynak: Bültenler

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