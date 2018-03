Rahmi Kula Bigadiç'te İş Adamları ile Buluştu

Balıkesir Ticaret Odası'nın (BTO) nisan ayındaki seçimlerinde Başkan adaylığını açıklayan Rahmi Kula, Bigadiç'de, Bigadiç ve Sındırgı'lı işadamları ile bir araya gelerek projelerini anlattı.

Rahmi Kula, Bigadiç'de düzenlenen toplantıda Bigadiçli ve Sındırgılı Ticaret Odası üyelerine projelerini anlattı. Rahmi Kula, "Balıkesir Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Balıkesir Ticaret Odası Seçimleri için Bigadiçli ve Sındırgılı Ticaret Odası üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duydum. Bizler adaylığımızı 6 ay önce açıklamıştık ve çalışmalarımızda hız kesmeden devam ediyor. İlçe ve merkezdeki üyelerimizle buluşuyor onların beklentilerin neler olduğunu sorunlarını dinliyoruz. Seçimlere kısa bir süre kaldı üyelerimizle birlikte olmak sorunları problemleri dinlemek, üyelerimizin bizden beklentilerini dinlemek için bir araya geldik. Bugün de burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Tek amacımız Balıkesir iş dünyasında ortak ses olmak. Yola çıktığımızda kimsenin görüşüne, düşüncesine, ne kadar ciro yaptığına ve kaç kişi çalıştırdığına bakmaksızın hep birlikte olalım. "İş dünyasını temsil eden herkes olsun ve herkesin de benim odam diyebileceği bir yer olsun" diye yola çıktık. Ortak bir noktada Balıkesir'in menfaatlerini düşünmek zorundayız. Ortak ses olarak iş dünyasını temsil eden herkesin olması için yola çıktık. Balıkesir'de Sanayi 2.kapısında Paşaalanı'nın olduğu yerde Ticaret Odasının çok değerli arazisi var. Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda burayı satmayacağız. Burası Ticaret Odası Üyelerin yeri, üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik bir proje hazırlayacağız. Fuarlara katılımda gerek yurt içi gerekse yurt dışı olsun buraya temsilen iki tane meclis üyesi katılacak ve bunun maliyetini odamız karşılayacak. Geri kalan diğer gitmek isteyen meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve Başkan dahil olmak üzere bu tür fuarlarda kendi ücretini ödeyerek gidecekler. Merkezde yapılan Güney Kalkınma Ajansıyla, KOSGEB'le kırsal kalkınma ile ilgili yapılan toplantılara ilçelerden katılım zor oluyor. İlçedeki vatandaşlarımızın zaman kaybını önlemek için bu tür toplantıları ilçelerde yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ticaret Odası Başkan adayı Rahmi Kula'nın Bigadiç'de gerçekleşen toplantısında gelen bir soru üzerine Balıkesirspor ile ilgili görüşlerini de açıkladı. Kula, "Ticaret Odası Başkanı seçilip seçilmememiz önemli değil. Biz aile olarak her dönem Balıkesirspor'a destek olmuş bir aileyiz. Biz her zaman Balıkesirspor'u seven gönülden destekleyen maddi manevi her zaman yapabileceğimiz ne varsa sonuna kadar yanındayız. Balıkesirspor şehrimizin takımı herkesin mutlaka ve mutlaka destek olması şarttır. Bizde bu bilinçteyiz sahip çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR