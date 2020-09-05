Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından Rahmi Koç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışanlarına geleneksel akşam yemeği verdi.
05.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:21
Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından Rahmi Koç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışanlarına geleneksel akşam yemeği verdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda Rahmi Koç, personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'ndaki bir restoranda gerçekleşen yemek sonrası Koç'u çıkışta gazeteciler karşıladı. Sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda muhabiri uyaran Koç, seneye yine birlikte olmayı diledi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA