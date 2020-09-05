Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından Rahmi Koç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışanlarına geleneksel akşam yemeği verdi.

Türkiye'nin tanınmış iş adamlarından Rahmi Koç, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çalışanlarına geleneksel akşam yemeği verdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Cunda Adası'nda Rahmi Koç, personeliyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Ayvalık'ın dünyaca ünlü turizm merkezi Cunda Adası'ndaki bir restoranda gerçekleşen yemek sonrası Koç'u çıkışta gazeteciler karşıladı. Sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda muhabiri uyaran Koç, seneye yine birlikte olmayı diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA