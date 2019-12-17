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Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

17.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:31
Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı

Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır."Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.

"Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."


Kaynak: DHA
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