Rahmi Koç kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.
17.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:31
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı.
Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:"Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır."Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir.
"Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir."
Kaynak: DHA