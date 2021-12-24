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Rahmi KAYA hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Rahmi KAYA hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Rahmi KAYA hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Rahmi KAYA hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Yeni mahalle sakinlerinden Erdal ve Fehmi KAYA'nın babaları Rahmi, Alpaslan, Kürşat, Şerif ve Ramazan KAYA'nın amcaları Zikri MEVLANA'nın kayınpederi Rahmi KAYA hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Yeni mahalle Yunus Emre camiinde kılınacak Cuma namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Erdal KAYA: 0535 028 17 99

24 Aralık 2021, Cuma

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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