Rahmi Çalışkan, Beypazarı Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı
Haberler » Güncel » Rahmi Çalışkan, Beypazarı Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı - Haber

Rahmi Çalışkan, Beypazarı Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Rahmi Çalışkan atandı.

03.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:16
Rahmi Çalışkan, Beypazarı Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne atandı

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlüğüne Rahmi Çalışkan atandı.

Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Şube müdürü görevinde bulunan Mehmet 'nın Ankara Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne şube müdürü olarak atanmasının ardından boyalan bu göreve, İçesinde şube müdürü olan Rahmi Çalışkan getirildi.

Çalışkan, son 3 yıldır Nallıhan'da görev yapıyordu.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler